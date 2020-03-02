Николай Цулыгин: «Сошников тренируется с командой, будем смотреть, когда он сможет выйти»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин заявил, что лучший снайпер команды Никита Сошников начал тренировки с основным составом.

«Сошников с командой, он тренируется. Будем смотреть, когда он сможет выйти. Пока ясности нет. Когда будет чувствовать себя хорошо, тогда начнет играть», — сказал Цулыгин.

Напомним, Сошников пропустил первый матч серии плей-офф против «Авангарда» (2:5) из-за повреждения. Ранее он отсутствовал на тренировке «Салавата Юлаева», а Цулыгин сообщил, что форвард может пропустить стартовые игры Кубка Гагарина.

Сошников является лучшим снайпером «Салавата» в нынешнем сезоне КХЛ, на его счету 27 заброшенных шайб.