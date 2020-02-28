Сошников получил травму и может пропустить первые матчи с «Авангардом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников получил повреждение и может пропустить первые матчи уфимцев в плей-офф против «Авангарда».

Хоккеист отсутствовал на сегодняшней открытой тренировке команды. Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов сообщил, что Сошников находится в лазарете, но характер травмы уточнять не стал.

— Врачи работают над этим вопросом. Все станет известно перед самим матчем с «Авангардом». У него было повреждение, почувствовал недомогание. Сейчас его обследуют врачи, — сказал Чижов.

Сошников является лучшим снайпером «Салавата» в нынешнем сезоне КХЛ, на его счету 27 заброшенных шайб.

Первый матч плей-офф против «Авангарда» уфимский клуб проведет 1 марта в гостях в подмосковной Балашихе.