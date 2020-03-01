В Калужской области в честь Масленицы сожгли мост — фото

Фото: соцсети

В Калужской области в честь Масленицы 29 февраля в арт-парке «Никола-Ленивец» сожгли деревянный мост высотой в 18 метров.



Протяженность моста составила 66 метров. Арт-объект начали строить в конце декабря и завершили накануне празднования Масленицы. Мост возводился из сухостоя, тронутого жуком-короедом, испорченных паллетов с производств Калужской области, соломы и деревянного строительного мусора, сообщили организаторы.

Сжигание арт-объектов в Никола-Ленивце проходит на Масленицу ежегодно с 2001 года. За это время в арт-парке уже сжигали «Пирамиду», «Медиабашню», «Бастилию» и «Жар-птицу».

