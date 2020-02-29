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В КЦ «Московский» пройдет выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья

20:10, 29.02.2020
В КЦ «Московский» пройдет выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья
Фото: kzn.ru

Завтра, 1 марта, в КЦ «Московский» пройдет благотворительная ярмарка-выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья.

Посетители ярмарки смогут приобрести понравившиеся изделия из керамики — сувениры и игрушки.

Кроме того, на выставке будет организована фотовыставка, запланированы мастер-классы, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани действует единственное в России «особое» ателье, которое шьет одежду для детей с ограниченными возможностями здоровья.

ОбществоКультура Татарстан
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