В КЦ «Московский» пройдет выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья
Завтра, 1 марта, в КЦ «Московский» пройдет благотворительная ярмарка-выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья.
Посетители ярмарки смогут приобрести понравившиеся изделия из керамики — сувениры и игрушки.
Кроме того, на выставке будет организована фотовыставка, запланированы мастер-классы, передает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что в Казани действует единственное в России «особое» ателье, которое шьет одежду для детей с ограниченными возможностями здоровья.ОбществоКультура Татарстан
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