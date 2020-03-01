Сегодня во время празднования Масленицы на Лебяжьем объявят результаты конкурса на самый креативный костюм

Сегодня, 1 марта, на территории лесопарка Лебяжье пройдут масленичные гуляния.

Для гостей праздника будет работать фуд-корт и спортивные зоны (бег с блинами, бег в мешках, прыжки через скакалку-канат, снежный тир, ложечный тир).

Также все желающие смогут попробовать блины с предсказаниями, принять участие в мастер-классах по их выпеканию, изготовлению кукол-оберегов и подставок для чашек, посоревноваться в метании валенок, сыграть в хоккей в валенках.

На празднике объявят результаты конкурса на самый креативный костюм. Ожидаются выступления казанских коллективов, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что из-за празднования Масленицы на озере Лебяжье работа трех автобусных маршрутов в ближайшее воскресенье будет усилена.