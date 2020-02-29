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Казань побила температурный рекорд 30-летней давности

13:32, 29.02.2020 1
Казань побила температурный рекорд 30-летней давности
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В пятницу в Казани был зафиксирован девятый с начала года температурный рекорд. Синоптики отметили абсолютный температурный максимум выше, чем 30 лет назад.

По данным Гидрометцентра РТ, авиационная метеостанция «Казань-Сокол» зафиксировала накануне +5,6°С.

Предыдущий рекорд на 28 февраля был зафиксирован в 1990 году. Тогда в Казани столбики термометров поднялись только до +5°С.

Напомним, что в четверг в Казани также был установлен рекорд. 27-го числа метеорологи зафиксировали температуру в +2,6°С.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:44
    А это не опасно, если рельсы трамвая полностью под водой?
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