Казань побила температурный рекорд 30-летней давности

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В пятницу в Казани был зафиксирован девятый с начала года температурный рекорд. Синоптики отметили абсолютный температурный максимум выше, чем 30 лет назад.

По данным Гидрометцентра РТ, авиационная метеостанция «Казань-Сокол» зафиксировала накануне +5,6°С.

Предыдущий рекорд на 28 февраля был зафиксирован в 1990 году. Тогда в Казани столбики термометров поднялись только до +5°С.

Напомним, что в четверг в Казани также был установлен рекорд. 27-го числа метеорологи зафиксировали температуру в +2,6°С.