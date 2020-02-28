Новости общества

19:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жителей Татарстана предупредили о возможных помехах в телевещании

17:43, 28.02.2020
Жителей Татарстана предупредили о возможных помехах в телевещании
Фото: publicdomainpictures.net

В «Радиотелевизионном передающем центре Республики Татарстан» предупредили жителей о том, что из-за сезонного явления, называемого интерференцией, при приеме ТВ-сигнала могут возникнуть помехи.

Специалисты подчеркнули, что большинство пользователей могут заметить кратковременные признаки интерференции длительностью 5—20 минут. Сезонное явление продлится до 16 марта.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров