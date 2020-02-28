Жителей Татарстана предупредили о возможных помехах в телевещании
В «Радиотелевизионном передающем центре Республики Татарстан» предупредили жителей о том, что из-за сезонного явления, называемого интерференцией, при приеме ТВ-сигнала могут возникнуть помехи.
Специалисты подчеркнули, что большинство пользователей могут заметить кратковременные признаки интерференции длительностью 5—20 минут. Сезонное явление продлится до 16 марта.Общество Татарстан
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