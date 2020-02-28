В Казани пройдет XI Всероссийская конференция для малого и среднего бизнеса «Продажи и маркетинг 2020»

20 марта пройдет XI Всероссийская конференция для малого и среднего бизнеса «Продажи и маркетинг 2020». В Казани уже пятый год подряд ее организует компания «Ремарк».

Ожидается около 150 участников: владельцы и руководители компаний, отвечающие за развитие бизнеса компании, стратегию маркетинга, организацию отделов продаж, сервиса и маркетинга.

Концепция конференции: передать участникам простые и эффективные методики и инструменты для повышения эффективности бизнеса, обменяться опытом с практикующими специалистами.

Помимо уникального контента в основной программе конференции участники получат возможность пообщаться с экспертами в формате круглого стола.

На XI конференции «Продажи и маркетинг 2020» будут рассмотрены важные темы для повышения эффективности работы компаний, своими новейшими наработками поделятся лучшие спикеры:

Игорь Манн: Почему вы? Секреты дифференцирования

Ия Имшинецкая: Как убедить в качестве товара или услуги, чтобы отдали деньги и не выносили мозг

Дмитрий Ткаченко: Аргументация и убеждение: 7 шагов создания карты влияния

Николай Рысев: Новые активные продажи

Владимир Пресняков: 7 мощных действий по маркетингу. Стратегии, о которых должен знать собственник бизнеса

Александр Белоножко: Игры для продавцов, или Как увеличить прибыль

Роман Вишневецкий: Основное препятствие в расширении

Тимур Сабаев: Цифровой кочевник. Работа там, где я

Ознакомиться с подробной программой мероприятия и отзывами участников можно на официальном сайте конференции.

«Мы даем техническую информацию. Каждый, кто выступает на конференции «Продажи и маркетинг», — это эксперт №1 в своей нише. И главное требование к спикерам — это наличие четкой пошаговой инструкции, которую участники смогут применить в своем бизнесе», — Ильдар Галеев, генеральный директор компании «Ремарк», организатор конференции.

Дата и время: 20 марта, 9.00—19.00

Место: «Гранд Отель Казань», конференц-зал «Салих Сайдашев» (Казань, ул. Петербургская, 1).