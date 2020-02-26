За развитие бизнеса «Татспиртпрома» будет отвечать экс-гендиректор «Нэфис-Биопродукта»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Замгендиректора «Татспиртпрома» по развитию бизнеса назначен Юрий Карякин. До этого он два года руководил АО «Нэфис-Биопродукт».

В структурах «Нэфиса» Карякин трудился с 2005 года, передает пресс-служба компании.

Также в компании сообщили о планах запустить продажи водки «Русская валюта» в Африке.

Напомним, что в январе стало известно об уходе с поста гендиректора «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова. Его место занял Руслан Максудов, который последние годы управлял группой компаний «Банковский долговой центр».