За развитие бизнеса «Татспиртпрома» будет отвечать экс-гендиректор «Нэфис-Биопродукта»
Замгендиректора «Татспиртпрома» по развитию бизнеса назначен Юрий Карякин. До этого он два года руководил АО «Нэфис-Биопродукт».
В структурах «Нэфиса» Карякин трудился с 2005 года, передает пресс-служба компании.
Также в компании сообщили о планах запустить продажи водки «Русская валюта» в Африке.
Напомним, что в январе стало известно об уходе с поста гендиректора «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова. Его место занял Руслан Максудов, который последние годы управлял группой компаний «Банковский долговой центр».Бизнес Татарстан
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