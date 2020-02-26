В Татарстане продлен отбор кандидатов на обучение по президентской программе управленческих кадров

В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров в Татарстане объявлен отбор кандидатов на обучение по президентской программе в 2019/2020 учебном году. Обучение пройдет по направлениям: «Менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Инновационный менеджмент».

Прием документов для участия в конкурсном отборе проходит до 27 февраля 2020 года в Министерстве экономики РТ.

Основными требованиями для участия в отборе на обучение являются: возраст до 50 лет (предпочтительно); высшее образование; общий стаж работы не менее 5 лет; опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет. Участие в реализации проекта развития организации, и имеющим концепцию проекта (проектную идею на базе индивидуального проектного задания) развития организации, сферы деятельности, поддержанную работодателем или иным уполномоченным вышестоящим органом.

Обучение могут пройти индивидуальные предприниматели, с момента регистрации которых прошло не менее 2 лет при общем стаже работы не менее 5 лет.

В рамках обучения, длительность которого составляет несколько месяцев, предусмотрена зарубежная стажировка. С подробной информацией об условиях конкурсного отбора можно ознакомиться в приложенном файле.