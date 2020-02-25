«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: Артем Галимов сыграет в первом звене казанцев
Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».
В составе казанцев в первом звене нападения выйдет молодой Артем Галимов, заменяющий дисквалифицированного Патриса Кормье. Впервые за долгое время в состав заявлен защитник Дмитрий Юдин.
У «Салавата Юлаева» отсутствует лучший снайпер команды Никита Сошников. Вместо него во втором звене сыграет Илья Баранов. Также с первых минут на скамье запасных игру начнут молодые защитник Шакир Мухамадуллин и нападающий Данил Алалыкин.
Напомним, что этот матч станет последним, шестым «зеленым дерби» в регулярке нынешнего сезона.
Таким составом зарубимся с «Салаватом» #нашкод843 pic.twitter.com/o5HrLgPgTf— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 25, 2020
СпортХоккей БашкортостанТатарстан
Наш состав на #ЗеленоеДерби в Казани #ЗурХоккей pic.twitter.com/T379mtpdVm— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) February 25, 2020
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