«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: Артем Галимов сыграет в первом звене казанцев

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

В составе казанцев в первом звене нападения выйдет молодой Артем Галимов, заменяющий дисквалифицированного Патриса Кормье. Впервые за долгое время в состав заявлен защитник Дмитрий Юдин.

У «Салавата Юлаева» отсутствует лучший снайпер команды Никита Сошников. Вместо него во втором звене сыграет Илья Баранов. Также с первых минут на скамье запасных игру начнут молодые защитник Шакир Мухамадуллин и нападающий Данил Алалыкин.

Напомним, что этот матч станет последним, шестым «зеленым дерби» в регулярке нынешнего сезона.