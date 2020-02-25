Тело утонувшей на Бали жительницы Казани вернут в Россию

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Друзья 22-летней жительницы Казани Авелины Назаровой, утонувшей на Бали, собрали достаточную сумму для транспортировки ее тела.

В Instagram одна из ее подруг написала, что в четверг тело должны доставить с Бали в Москву.

«Вопрос с транспортировкой из Москвы в Казань решен. Занимаемся организацией похорон. Средств собрано достаточно», — сообщила она.

Напомним, Назарова погибла на Бали 20 февраля. Девушка попала в сильное течение и утонула в океане. Трагедия произошла на пляже Пасут в Табанане. Группа друзей приехала пофотографироваться и искупаться. В воде девушку подхватило течение, с которым она справиться не смогла. Друзья смогли вытащить ее из воды, но не смогли реанимировать.

