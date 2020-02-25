Жители Татарстана смогут добраться на Масленицу в Свияжске мультимодальным маршрутом

Жители Татарстана смогут посетить праздник Масленицы в Свияжске, который пройдет 1 марта. Добраться до пункта назначения можно с помощью мультимодального маршрута — электричка + автобус.

Так, от ж/д станции Казань до ж/д станции Свияжск пригородные поезда отправляются в 07.30, 10.28, 12.35, 14.10, 14.30.

В обратную сторону — от остров-града до столицы Татарстана — электрички уходят в 10.03, 14.20, 16.44, 17.06, 18.03.

Автобусы отъезжают от железнодорожной станции Свияжск к самому острову-граду в 8.50, 12.05, 14.05, 15.40 и 16.40, а в обратном направлении — в 9.20, 13.30, 15.10, 16.10 и 17.10.

Праздник начнется в 11.00. Вход свободный. В программе ожидаются выступления фольклорного ансамбля «ВЕРЕС» и ансамбля русской народной песни «Калинушка», хороводы, танцы, народные игры. Отдельно будет организована интерактивно-образовательная программа для детей. Также гостей праздника ждут ремесленная ярмарка и различные мастер-классы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.