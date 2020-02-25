В двух районах Казани на время отключат электричество

Завтра, 26 февраля, в двух районах Казани — в Приволжском и Советском — на время отключат электричество.

В Приволжском районе с 8.30 до 17.00 света не будет в домах, расположенных по улицам: 1-я Елабужская, 2-я Елабужская, Авангардная, Бодрая, Горийская, Дудинская, Запорожская, Тюменская, Тюменский переулок, Адмирала Ушакова.

В Советском районе с 8.30 до 17.00 без электричества останутся дома по следующим улицам: 4-й Ноксинский переулок, 4-я Полевая, 5-й Ноксинский переулок, 7-я Полевая, Вишневая, Грачиная, Дуслар, Заречная, Луговая, Нардуган, Профсоюзная, Радужная, Туманная, Тузганак, Центральная, Черемшановая, Яфраклы.

Отключение электричества связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, передает пресс-служба мэрии Казани.