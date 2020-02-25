Уоррен Баффетт назвал лучшую в мире компанию

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Знаменитый инвестор и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт рассказал о своем видении лучшего в мире бизнеса. Он признал, что ошибся, не купив акции Apple раньше.

В интервью CNBC миллиардер сообщил, что считает Apple третьим бизнесом своей Berkshire Hathaway после долей в страховом гиганте Geico Auto и североамериканской железной дороге BNSF.

«Это, наверное, лучший бизнес в мире, который я знаю», — заявил Баффетт. Он также признал, что должен был купить акции Apple еще до 2016 года.

По состоянию на конец 2019 года Berkshire Hathaway принадлежат 5,7% акций Apple на общую сумму примерно $72 млрд.

Также инвестор признался, что наконец перешел на iPhone. По его словам, предыдущий раскладной телефон «навсегда исчез».

Стоит отметить, что решение Баффетта приобрести акции Apple дали компании серьезный толчок. За I квартал 2018 года после очередной сделки капитализация производителя iPhone превысила $934 млрд.