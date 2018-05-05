Акции Apple достигли рекордного максимума

Акции Apple на бирже NASDAQ выросли на 4,11%, до $184,16 за ценную бумагу. При этом рыночная капитализация компании превысила $934 млрд.



Отмечается, что это рекордный показатель для компании. Стоимость бумаг выросла из-за новости о том, что инвестиционная фирма Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила 75 млн акций Apple в l квартале, сообщает «Коммерсантъ».

«Это невероятная компания. Если посмотреть на Apple, я думаю, что они зарабатывают почти вдвое больше, чем вторая по прибыльности компания США», — заявил Баффет.

Напомним, рейтинг самых продаваемых смартфонов в России возглавил iPhone SE.