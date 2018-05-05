Акции Apple достигли рекордного максимума
Акции Apple на бирже NASDAQ выросли на 4,11%, до $184,16 за ценную бумагу. При этом рыночная капитализация компании превысила $934 млрд.
Отмечается, что это рекордный показатель для компании. Стоимость бумаг выросла из-за новости о том, что инвестиционная фирма Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила 75 млн акций Apple в l квартале, сообщает «Коммерсантъ».
«Это невероятная компания. Если посмотреть на Apple, я думаю, что они зарабатывают почти вдвое больше, чем вторая по прибыльности компания США», — заявил Баффет.
Напомним, рейтинг самых продаваемых смартфонов в России возглавил iPhone SE.ТехнологииТелекоммуникации
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