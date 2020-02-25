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Еще один пассажир Diamond Princess умер от коронавируса

07:58, 25.02.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Еще один пассажир Diamond Princess умер от коронавируса
Фото: посольство РФ в Японии

В Японии четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса.

По данным местного телеканала NHK, скончавшийся восьмидесятилетний мужчина находился в стационаре. Его национальность не уточняется, передает «Интерфакс».

Общее число заразившихся в Японии достигло 851 человек. Большинство из них — 691 — это пассажиры и экипаж круизного лайнера, который находится на карантине в порту Иокогамы.

Напомним, в Казань на карантин поместили восемь пассажиров с Diamond Princess. В казанском Кремле сообщили, что все восемь человек чувствуют себя хорошо. Несмотря на то, что среди них есть трое инфицированных, повышенной температуры ни у кого нет.

ОбществоМедицина
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