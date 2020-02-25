Двое взрослых и два ребенка пострадали в аварии под Казанью

Фото: «Реальное время»

В Лаишевском районе Татарстана в лобовом столкновении автомобилей пострадали двое взрослых и двое детей.

Авария произошла на проспекте в селе Габишево. Там столкнулись два автомобиля. В результате пострадали женщина-водитель, автовладелец и двое детей — 10 и семи лет. С травмами различной степени тяжести их доставили в РКБ.



Ранее мать с ребенком погибли на выезде из Казани.