Новости общества

03:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Двое взрослых и два ребенка пострадали в аварии под Казанью

03:35, 25.02.2020
Двое взрослых и два ребенка пострадали в аварии под Казанью
Фото: «Реальное время»

В Лаишевском районе Татарстана в лобовом столкновении автомобилей пострадали двое взрослых и двое детей.

Авария произошла на проспекте в селе Габишево. Там столкнулись два автомобиля. В результате пострадали женщина-водитель, автовладелец и двое детей — 10 и семи лет. С травмами различной степени тяжести их доставили в РКБ.

Ранее мать с ребенком погибли на выезде из Казани.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров