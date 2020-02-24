Мать с ребенком погибли в аварии на выезде из Казани: за жизнь еще одного малыша борются врачи

В Татарстане мама с ребенком погибли в страшной аварии на выезде из Казани на трассу М-7. Еще один ребенок находится в реанимации.

Видеозапись с места происшествия выложена в соцсети. На кадрах видно, что легковушка с людьми превратилась в груду металла. По предварительной версии, машину занесло во время снегопада. Автомобиль протаранил «Мерседес».

Выживший ребенок доставлен в РКБ. Точное его состояние уточняется.

