Военкомат Татарстана нашел две неврученные награды фронтовиков от 1944 и 1945 годов

Военкомат Татарстана нашел неврученную медаль «За отвагу», к которой в 1944 году был представлен красноармеец Вали Фазлиев за то, что пробился в траншеи противника, захватил в плен двух фашистов и первым прорвался в населенный пункт Кунья Полесской области.

18 января 1944 года Фазлиев погиб, в связи с чем награда так и не была вручена, а его родственники 76 лет оставались в неведении о подвиге своего отца, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Также была найдена медаль «За боевые заслуги» красноармейца Нургали Галиуллина. Красноармеец был представлен к награде в 1945 году, а умер он в 2000 году, так и не получив свою награду.