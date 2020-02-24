В Казани водитель с ножевым ранением устроил ДТП

В Казани мужчина, раненный ножом в спину, попал в ДТП на перекрестке улиц Ершова и Новаторов.

В автомобиль KIA Rio, который стоял на светофоре, врезался Chevrolet Lanos. Водитель пытался уладить вопрос и просил не вызывать сотрудников ГИБДД. Однако после того, как узнал, что полицейских уже вызвали, он сел в машину и успокоился, передает «Татарстан 24».

Кто именно всадил ему нож в спину, он так и не признался. Уточнил только, что это произошло в Кощаково. С ножевым ранением, истекая кровью, он доехал до Казани

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

