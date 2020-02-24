Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +3 градусов

В понедельник, 24 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, гололед. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью и утром местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -1°С до +3°С. В Казани возможно от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -1°С до +2°С.