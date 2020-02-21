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В красивую дату в Казани поженились в семь раз больше пар

09:00, 21.02.2020
В красивую дату в Казани поженились в семь раз больше пар
Фото: svadbagolik.ru

20 февраля в главном дворце бракосочетания поженилось рекордное количество пар для буднего дня.

Если обычно в будни бывает не больше пяти свадеб, то в красивую дату 20.02.2020 заключили брак 36 молодоженов, сообщает телеканал «Россия-Татарстан».

По мнению нумерологов, цифра «2» несет энергетику долговечности и прекрасно подходит для заключения брака.

Ранее за церемонией понаблюдал видео корреспондент «Реального времени».

Общество Татарстан
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