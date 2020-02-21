Водителя казанского автобуса накажут из-за бабочек в салоне

В Казани контрольно-ревизионная служба Комитета по транспорту выявила необычное нарушение: водитель одного из автобусов обклеил кабину бабочками и повесил шторки.

Ревизоры сделали вывод, что мужчина заждался весны и для настроения украсил кабину. Однако весеннее настроение не вписывается в требование о порядке.

«На конечной остановке по требованию инспекторов контрольно-ревизионной службы Комитета водитель привел кабину в порядок», — сообщили в комитете по транспорту.

Всего контролеры проверили 1 701 автобус. Выявлено 50 нарушений.

