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Водителя казанского автобуса накажут из-за бабочек в салоне

06:41, 21.02.2020
Водителя казанского автобуса накажут из-за бабочек в салоне

В Казани контрольно-ревизионная служба Комитета по транспорту выявила необычное нарушение: водитель одного из автобусов обклеил кабину бабочками и повесил шторки.

Ревизоры сделали вывод, что мужчина заждался весны и для настроения украсил кабину. Однако весеннее настроение не вписывается в требование о порядке.

«На конечной остановке по требованию инспекторов контрольно-ревизионной службы Комитета водитель привел кабину в порядок», — сообщили в комитете по транспорту.

Всего контролеры проверили 1 701 автобус. Выявлено 50 нарушений.

Общество Татарстан
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