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В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссий при оплате ЖКХ

17:11, 20.02.2020
В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссий при оплате ЖКХ

Фракция «Единой России» в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которой предполагает отмену банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ.

«В Госдуму внесен законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства», — цитирует RT сообщение пресс-службы фракции.

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу на встрече с руководителем фракции Сергеем Неверовым.

Ранее уже сообщалось о разработке закона, который позволит гражданам не платить комиссию при оплате ЖКУ.

ОбществоВласть
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