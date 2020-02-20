В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссий при оплате ЖКХ

Фракция «Единой России» в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которой предполагает отмену банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ.

«В Госдуму внесен законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства», — цитирует RT сообщение пресс-службы фракции.

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу на встрече с руководителем фракции Сергеем Неверовым.

Ранее уже сообщалось о разработке закона, который позволит гражданам не платить комиссию при оплате ЖКУ.