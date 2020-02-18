Житель Чистополя попал в возрожденную передачу «Слабое звено» с Марией Киселевой

На телеканале «Мир» вышла возобновленная передача «Слабое звено», которую вновь ведет трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. В ней выступил менеджер из Чистополя по имени Владислав.

Однако он дошел только до третьего раунда, после чего остальные участники решили его выгнать.

В послесловии Владислав заявил, что мог выиграть, но соперники испугались конкуренции.

Напомним, в декабре 2019 года Киселева хвалила казанскую школу синхронного плавания на онлайн-конференции «Реального времени».

