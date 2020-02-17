Ак Барс Банк и Coinkeeper выпустили виртуальную карту на основе технологии открытых API

Ак Барс Банк и мобильное приложение CoinKeeper (16+) выпустили виртуальную карту в рамках технологического сотрудничества на основе открытых API.



«Концепция открытого банкинга предполагает интеграцию продуктов разных поставщиков. Сторонние сервисы могут получить доступ к инфраструктуре Ак Барс Банка с помощью наших программных интерфейсов. Это позволяет взаимодействовать с системой банка, безопасно обмениваться данными и создавать новые удобные клиентские сервисы. В кейсе с Coinkeeper банк отвечает за выпуск и обслуживание предоплаченных виртуальных карт», — отметил директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев.

Виртуальная карта позволяет автоматически загружать данные о доходах и расходах в мобильное приложение Coinkeeper. Пользователи могут самостоятельно определить категории учета расходов и получать по ним «умные» пуш-уведомления с прогнозами трат. Подробная статистика показывает, куда уходят деньги, где пользователь тратит больше, чем планировал, какие расходы можно сократить. Карта оформляется бесплатно в приложении Coinkeeper. Ознакомиться с подробными условиями карты можно здесь.

«Благодаря технологиям открытого банкинга в партнерстве с Ак Барс Банком мы смогли создать новый карточный продукт внутри собственного приложения. CoinKeeper дает пользователям то, чего не хватает приложениям банков, — возможность видеть все свои финансы в одном месте, самостоятельно определять категории трат, планировать бюджет, добавлять к операциям метки и комментарии, смотреть подробную аналитику и прогнозы. Сочетание этих возможностей и собственной платежной карты делает нас полноценным необанком. Это дает нам огромное конкурентное преимущество как перед другими PFM-сервисами, так и перед банками», — дал комментарий генеральный директор CoinKeeper Илья Чернецкий.

Внедрение открытых API на рынке координируют Ассоциация ФинТех и Банк России. Члены АФТ и ключевые участники российского финансового рынка разработали «Концепцию открытых API». В ней описаны подходы к разработке и внедрению открытых API в России — ключевые типы, этапы стандартизации, целевая аудитория, требования информационной безопасности, вопросы аккредитации участников среды открытых API.

ПАО «Ак Барс Банк»

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