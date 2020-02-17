Мерфи, Сошников и Воронков признаны лучшими игроками недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков прошедшей недели.
Лучшим защитником признан Райан Мерфи из «Нефтехимика». На прошлой неделе канадец набрал 4 (2+2) очка в трех матчах и помог своей команде продлить победную серию до четырех игр.
Лучшим нападающим признан игрок «Салавата Юлаева» Никита Сошников. Форвард из Уфы набрал 7 (5+2) очков в трех матчах, отметившись в игре со СКА хет-триком.
Лучшим новичком недели стал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Форвард казанцев отметился на прошедшей неделе 2 (1+1) очками, благодаря которым его команда одержала две победы в трех матчах.
Также лигой отмечен голкипер «Барыса» Эдвард Паскуале. Вратарь казахстанского клуба отразил 94,1% бросков.
СпортХоккей БашкортостанТатарстан
Паскуале, Мёрфи, Сошников и Воронков — лучшие игроки 21-й недели сезона. pic.twitter.com/4RMOz0A9Lb— КХЛ (@khl) February 17, 2020
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