В Татарстане не подтвердили информацию о тестировании «суверенного интернета»

Замруководителя Управления Роскомнадзора по Татарстану Рустам Галаутдинов, заявил., что ведомство не владеет информацией о тестировании «суверенного интернета» в РТ.

В Минцифры РТ также не имеют имеет подтвержденных данных о пилотировании системы «суверенного интернета» на территории республики, пишет «Татар-информ».

Так в ведомствах прокомментировали информацию телеграм-каналов о том, что в Татарстане наблюдаются с интернетом из-за пилотирования системы.

Ранее глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин объяснил, как работает «суверенный интернет» в республике.