Путин пообещал, что в России не появится понятия «родитель 1 и родитель 2»

Президент России Владимир Путин заверил, что пока он остается главой страны, в РФ не появится понятие «родитель 1 и родитель 2».



«Будет «папа» и «мама», — сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ (цитата по ТАСС).

Также Путин считает правильным зафиксировать понятие брака как союз мужчины и женщины. Так он прокомментировал инициативу депутата Ольги Баталиной, которая предложила считать семьей союз мужчины и женщины.

«А если это не полная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи: брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому», — сказал он.

Ранее в ноябре прошлого года Путин выразил надежду, что традиционные понятия «мама» и «папа» не будут заменены.