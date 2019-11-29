Путин выразил надежду, что в России никогда не заменят слово «мама»

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что традиционные понятия «мама» и «папа» не будут заменены. Соответствующее заявление он сделал во время заседания совета по межнациональным отношениям.

«Вы сказали, что слово «мама» невозможно заменить. Оказывается, возможно — в некоторых странах заменили. «Родитель номер 1», «родитель номер 2». Надеюсь, у нас этого никогда не будет», — цитирует его RT.

Ранее народный хурал Республики Калмыкия внес в Госдуму проект базового закона о мерах господдержки многодетных семей в России. Законопроектом впервые на уровне федеральных законов закрепляется понятие «многодетная семья», а также унифицируются меры поддержки многодетных семей, поскольку в настоящий момент они могут существенно отличаться в зависимости от субъекта Российской Федерации».