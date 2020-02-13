В МЧС предупредили татарстанцев о тумане

Татарстанский главк МЧС распространил предупреждение о тумане на территории республики. Он ожидается ночью и утром 14 февраля.

Водителям рекомендовано избегать резких торможений и следить за состоянием транспорта. Пешеходам стоит быть внимательнее, пользоваться переходами и прикрепить на одежду светоотражающие элементы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по РТ.

Любителям активного отдыха на природе рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации.