В МЧС предупредили татарстанцев о тумане
Татарстанский главк МЧС распространил предупреждение о тумане на территории республики. Он ожидается ночью и утром 14 февраля.
Водителям рекомендовано избегать резких торможений и следить за состоянием транспорта. Пешеходам стоит быть внимательнее, пользоваться переходами и прикрепить на одежду светоотражающие элементы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по РТ.
Любителям активного отдыха на природе рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации.ОбществоАвто Татарстан
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