РФС одобрил реформу Кубка России, в нем может появиться групповой этап

Российский футбольный союз (РФС) утвердил изменение формата проведения Кубка России по футболу. Такое решение было принято сегодня в Доме футбола на исполкоме РФС, сообщает «РИА Новости».

Новая структура Кубка России подразумевает, освобождение участников еврокубков от игр на стадии 1/16 финала. Отныне они будут начинать свое выступление в турнире с 1/8 финала.

При этом может быть введен некий групповой этап, который будет предварять стадию плей-офф. По задумке, такое разделение должно помочь поднять интерес к Кубку России.

Отметим, что в середине января на общем собрании клубов РПЛ за реформу Кубка России проголосовали лишь 9 из 16 клубов.