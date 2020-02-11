Samsung официально представил три новых флагмана и смартфон со складывающимся экраном

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Южнокорейская компания Samsung на мероприятии Unpacked 2020 в Сан-Франциско представила новую линейку флагманов — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

S20, S20+ и S20 Ultra получили 6,2-, 6,7- и 6,9-дюймовые экраны с частотой обновления 120 Гц, а также батареи на 4 000, 4 500 или 5 000 мАч соответственно. S20 и S20+ оснащены основными камерами на 64 МП и 30-кратным зумом, S20 Ultra — на 108 МП и 100-кратным зумом.

Смартфон начнут продаваться в России с 13 марта по цене от 69 до 99 тыс. рублей в зависимости от модели.

Также Samsung официально представила новый смартфон со складывающимся экраном Galaxy Z Flip. Впервые ролик с этим смартфоном показали вчера во время трансляции церемонии вручения кинопремии «Оскар». Galaxy Z Flip получил 6,7-дюймовый экран в разложенном состоянии, который изготовлен с применением очень тонкого стекла. Продажи в США начнутся 14 февраля.