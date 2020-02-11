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В Татарстане бизнесмену грозит до полугода ареста за незаконное предприятие по переработке отходов

15:05, 11.02.2020
В Татарстане бизнесмену грозит до полугода ареста за незаконное предприятие по переработке отходов

В Альметьевском районе РТ полиция обнаружила незаконное предприятие по переработке токсичных веществ. Руководителю ООО грозит до шести месяцев ареста по статье УК РФ «Незаконное предпринимательство».

По данным МВД, с февраля 2016 по июнь 2019 года предприниматель на территории арендованных производственных объектов занимался хранением, переработкой и реализацией токсичных веществ. При этом он не имел соответствующих разрешений, сообщает пресс-служба МВД.

В результате он получил незаконный доход в 4,5 млн рублей.

БизнесПроисшествия Татарстан
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