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В 2020 году в Татарстане планируют рекультивацию девяти свалок

07:44, 11.02.2020
В 2020 году в Татарстане планируют рекультивацию девяти свалок

Глава Росприроднадзора Фарит Хайрутдинов на коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора коснулся вопросов рекультивации полигонов. В ближайшие годы в Татарстане необходимо будет обновить девять свалок.

Для ускорения работы предложено создать рабочую группу для подготовки техзадания по рекультивации полигонов. У всех девяти полигонов прекратилось действие лицензии, что привело к тому, что коммунальщикам пришлось вывозить их в другие районы. Это сказалось на затратах на транспортировку.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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