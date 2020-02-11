В 2020 году в Татарстане планируют рекультивацию девяти свалок
Глава Росприроднадзора Фарит Хайрутдинов на коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора коснулся вопросов рекультивации полигонов. В ближайшие годы в Татарстане необходимо будет обновить девять свалок.
Для ускорения работы предложено создать рабочую группу для подготовки техзадания по рекультивации полигонов. У всех девяти полигонов прекратилось действие лицензии, что привело к тому, что коммунальщикам пришлось вывозить их в другие районы. Это сказалось на затратах на транспортировку.
Подробнее — в материале «Реального времени».Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым