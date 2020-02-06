Путин назначил нового главу Следкома по Татарстану
Новым руководителем следственного управления СКР по Татарстану стал полковник Валерий Липский. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.
Валерий Липский будет занимать этот пост в течение 5 лет. С января 2019 года Липский был замруководителя СУ СКР по Башкирии.
И.о. главы Следкома по Татарстану был Руслан Залялиев. До него ведомство возглавляли Марат Зарипов и Павел Николаев.
Справка
Липский В.А. родился в 1977 году в городе Тамбове, в 1999 году окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Министерства обороны РФ, с 1999 по 2004 год состоял в должностях следователя и старшего следователя военной прокуратуры гарнизона Видяево, организационно входящего в военную прокуратуру Северного флота, в 2004 году принят на службу в прокуратуру Московской области, где работал старшим следователем, следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма и заместителем Истринского городского прокурора, с 2007 по 2016 год возглавлял следственный отдел по городу Истра следственного управления (впоследствии Главного следственного управления) по Московской области, с 2016 по 2019 год состоял в должности руководителя следственного отдела по городу Мытищи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.
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