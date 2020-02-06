Путин назначил нового главу Следкома по Татарстану

Новым руководителем следственного управления СКР по Татарстану стал полковник Валерий Липский. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

Валерий Липский будет занимать этот пост в течение 5 лет. С января 2019 года Липский был замруководителя СУ СКР по Башкирии.

И.о. главы Следкома по Татарстану был Руслан Залялиев. До него ведомство возглавляли Марат Зарипов и Павел Николаев.