В Казани растет спрос на операторов кол-центров банков и крупных компаний

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани увеличивается спрос на операторов кол-центров банков и крупных компаний, все больше федеральных компаний выбирают столицу Татарстана для размещения офисов с сотрудниками, в обязанности которых входит консультирование клиентов по телефону.

Так, в 2019 году в столице Татарстана было открыто более тысячи вакансий для специалистов контакт-центров, что на 8% больше, чем в 2018 году.



Компании переводят свои кол-центры в Казань с целью экономии на аренде помещений и зарплате персоналу. Так, своим отдельным кол-центром для англоязычных пассажиров в Казани располагает «Аэрофлот». Кроме того, в столицу Татарстана переместили бухгалтерию для всей сети магазинов «Детский мир».

«Среднее предложение для операторов call-центров в 2019 году в Казани составляло 26 тысяч рублей, в Москве — 41 тысячу рублей. Динамика вакансий в Москве чуть ниже, чем в Казани: плюс 2,5% предложений в 2019 году относительно 2018 года», — объяснила «Реальному времени» руководитель пресс-службы кадровой компании «HeadHunter Поволжье» Александра Севостьянова.

Подробнее о том, почему некоторые компании концентрируют именно в Казани свои основные ресурсы и почему еще нужны кол-центры — в материале «Реального времени».