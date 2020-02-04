В Уфе мужчину собираются судить за то, что он спас двух детей от педофила

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В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего Владимира Санкина, которого подозревают в убийстве педофила. Мужчина спас от действий извращенца двух детей, но вспылил и случайно его убил.

Как сообщает ведомство, 30 января к мужчине на улице обратился 14-летний подросток. Он сообщил, что к нему и его другу пристает неизвестный мужчина. Санкин бросился на помощь: в квартире педофила он обнаружил еще одного несовершеннолетнего. Извращенец так и сознался, что планировал надругаться над детьми. Конфликт перерос в драку, Санкин начал избивать педофила. От полученных травм тот скончался.

В результате против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Также следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего погибшего по статье «Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего». Выяснилось, что погибший ранее был осужден за педофилию в отношении своего сына и вышел из тюрьмы за четыре дня до вышеописанных событий.

Ранее в Казани педофил-рецидивист получил 18 лет строгого режима за насилие над 8-летней девочкой.