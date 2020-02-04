В Кабинете министров Татарстана отметили проект «Реального времени» к 100-летию ТАССР

Сегодня на совещании в Кабинете министров РТ, посвященном организации празднования 100-летнего юбилея ТАССР, замруководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов рассказал, что республиканские средства массовой информации активно включились в освещение кампании. Так, только за январь в татарстанских масс-медиа вышло более 1000 материалов, посвященных 100-летию ТАССР.

Также было отмечено, что несколько СМИ посвятили предстоящему юбилею ряд своих спецпроектов. Среди них был отмечен фотомарафон «100-летие ТАССР» в «Реальном времени», в котором публикуются фото, факты и воспоминания людей об истории Советской Татарии и ее известных людях.