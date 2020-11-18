Хисамутдинов Альфир Небиуллович
Общая информация
Родился 17 июля 1975 в селе Долгий Остров Батыревского района Чувашской Республики.
Образование
1998 г. — окончил Казанский государственный медицинский университет, «Медико-профилактическое дело».
2000 г. — окончил ординатуру по специальности «Социальная гигиена и организация здравоохранения.
2003 г. — окончил аспирантуру по специальности «Общественое здоровье и здравоохранение».
2015 г.— окончил КГМА Минздрава России, «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Трудовая деятельность
1995-1998 гг. — медицинский брат РКБ.
2000-2005 гг. — ассистент кафедры общественного здоровья и орг-и здр-я КГМУ.
2005-2006 гг. — заместитель главного врача по поликлинической работе гор.инфекционной больницы.
2006-2017 гг. — заместитель директора ГАУЗ «РМИАЦ».
2017-2019 гг. — заместитель главного врача МСЧ КФУ.
С 2019 г. — заместитель директора по организационно-методической работе ГАУЗ «РКОД МЗ РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029 , ул Сибирский тракт, 29
- Телефон: (843) 202-3-202
- Email: rkod.mzrt@tatar.ru
- Сайт: https://oncort.ru/
Дата последнего обновления: 18.11.2020