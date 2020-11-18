Хисамутдинов Альфир Небиуллович

Общая информация

Родился 17 июля 1975 в селе Долгий Остров Батыревского района Чувашской Республики.

Образование



1998 г. — окончил Казанский государственный медицинский университет, «Медико-профилактическое дело».

2000 г. — окончил ординатуру по специальности «Социальная гигиена и организация здравоохранения.

2003 г. — окончил аспирантуру по специальности «Общественое здоровье и здравоохранение».

2015 г.— окончил КГМА Минздрава России, «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Трудовая деятельность

1995-1998 гг. — медицинский брат РКБ.

2000-2005 гг. — ассистент кафедры общественного здоровья и орг-и здр-я КГМУ.

2005-2006 гг. — заместитель главного врача по поликлинической работе гор.инфекционной больницы.

2006-2017 гг. — заместитель директора ГАУЗ «РМИАЦ».

2017-2019 гг. — заместитель главного врача МСЧ КФУ.

С 2019 г. — заместитель директора по организационно-методической работе ГАУЗ «РКОД МЗ РТ».

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