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Смартфоны BlackBerry перестанут выпускать

04:35, 04.02.2020
Смартфоны BlackBerry перестанут выпускать
Фото: ru.wikipedia.org

Китайская компания TCL Communication прекратит производство смартфонов под брендом BlackBerry, а их продажи прекратятся с 31 августа 2020 года.

На официальной странице BlackBerry в Twitter говорится, что это связно с тем, что у TCL больше нет прав разрабатывать дизайн, производить или продавать новые смартфоны под брендом BlackBerry.

TCL продолжит клиентское обслуживание и техническую поддержку смартфонов до 31 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что компания TCL, которая владеет брендами BlackBerry и Alcatel, ведет разработку пяти смартфонов с гибкими экранами.

Технологии
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