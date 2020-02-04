Смартфоны BlackBerry перестанут выпускать

Китайская компания TCL Communication прекратит производство смартфонов под брендом BlackBerry, а их продажи прекратятся с 31 августа 2020 года.

На официальной странице BlackBerry в Twitter говорится, что это связно с тем, что у TCL больше нет прав разрабатывать дизайн, производить или продавать новые смартфоны под брендом BlackBerry.

TCL продолжит клиентское обслуживание и техническую поддержку смартфонов до 31 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что компания TCL, которая владеет брендами BlackBerry и Alcatel, ведет разработку пяти смартфонов с гибкими экранами.