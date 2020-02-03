Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госсовета РТ Габделхая Каримова

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью депутата Государственного совета РТ Габделхая Каримова. Соответствующую телеграмму он направил в адрес его супруги Илхамии Каримовой.

«Из жизни ушел большой труженик и профессионал сельскохозяйственной отрасли, талантливый руководитель и организатор производства. Более трех десятилетий Габделхай Юсупович активно трудился на родной Арской земле, внес значимый вклад в модернизацию и развитие агропромышленного комплекса, принимал деятельное участие в социальных проектах, благоустройстве района», — говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба главы РТ.



Напомним, Каримов скончался вчера. Он родился в д. Шушмабаш Арского р-на ТАССР. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М. Горького (1988 г.), Татарский институт содействия бизнесу (2000 г.). С 2007 года был директором ООО «Сервис-Агро», а с сентября 2019 г. — депутатом Государственного совета РТ шестого созыва.