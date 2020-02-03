Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер, метель и до +3 градусов

В понедельник, 3 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром и днем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах метель, гололед. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный порывистый до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -1°С до +3°С. В Казани возможно от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до +2°С.

