Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер, метель и до +3 градусов
В понедельник, 3 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром и днем осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах метель, гололед. На дорогах гололедица, местами сильная.
Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный порывистый до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от -1°С до +3°С. В Казани возможно от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до +2°С.
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