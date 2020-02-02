Новости общества

04:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Альметьевске предприятию грозит штраф за сжигание промышленного мусора

04:21, 02.02.2020
В Альметьевске предприятию грозит штраф за сжигание промышленного мусора
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Альметьевске предприятию грозит штраф за сжигание промышленного мусора.

Сообщения в приемную Юго-Восточного управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан поступили от местных жителей. Выехавшие на место сотрудники ведомства зафиксировали правонарушение.

В отношении юрлица инспекторы составили протокол об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов». Предприятию грозит штраф до 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Ранее сообщалось, что экологи выявили крупную незаконную свалку в Лениногорском районе Татарстана. На территории 6 тыс. кв. метров среди отходов обнаружены документы и спецодежда одной из крупных торговых сетей.

ОбществоПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров