В Альметьевске предприятию грозит штраф за сжигание промышленного мусора

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Альметьевске предприятию грозит штраф за сжигание промышленного мусора.

Сообщения в приемную Юго-Восточного управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан поступили от местных жителей. Выехавшие на место сотрудники ведомства зафиксировали правонарушение.

В отношении юрлица инспекторы составили протокол об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов». Предприятию грозит штраф до 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Ранее сообщалось, что экологи выявили крупную незаконную свалку в Лениногорском районе Татарстана. На территории 6 тыс. кв. метров среди отходов обнаружены документы и спецодежда одной из крупных торговых сетей.

