Появились первые снимки размножения коронавируса

Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса.

На снимках, опубликованных Bloomberg, изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.



Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq