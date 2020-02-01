Появились первые снимки размножения коронавируса
Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса.
На снимках, опубликованных Bloomberg, изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.
Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq— Bloomberg (@business) January 31, 2020
Ученые подчеркнули, что каждая инфицированная вирусом клетка производить тысячи носителей новых вирусных частиц.
Ранее врачи рассказали о состоянии зараженной коронавирусом в Тюменской области.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым