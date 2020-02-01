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Появились первые снимки размножения коронавируса

03:18, 01.02.2020
Появились первые снимки размножения коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса.

На снимках, опубликованных Bloomberg, изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.

Ученые подчеркнули, что каждая инфицированная вирусом клетка производить тысячи носителей новых вирусных частиц.

Ранее врачи рассказали о состоянии зараженной коронавирусом в Тюменской области.

ОбществоМедицина
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