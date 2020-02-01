Во многих гимназиях Челнов завершился набор в первый класс

Во многих гимназиях Набережных Челнов уже закончился прием детей в первый класс.

В частности, в учебных заведениях № 26, 77, 76, 57 уже нет вакантных мест.

Как передают «Челнинские известия», в новом учебном году в первый класс пойдут свыше 8 тысяч первоклассников.

Уточняется, что во всех учебных заведениях прием заявлений начался в разное время, но не позднее 1 февраля. Согласно новым правилам, записать в школу ребенка теперь можно не только по месту регистрации.



Ранее сообщалось, что в начале нового учебного года в казанские школы придут 21 тыс. первоклассников — на 2,2 тыс. больше, чем в прошлом.

