В казанские школы в этом году поступит на 2,2 тыс. первоклашек больше, чем в прошлом

В начале нового учебного года в казанские школы придут 21 тыс. первоклассников — на 2,2 тыс. больше, чем в прошлом, сообщил мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

«Если в этом году в наши школы пришли 18 800 первоклашек, то на следующий год мы ждем уже 21 тысячу. Зачисление в первый класс начинается в феврале», — уточнил градоначальник.

Кроме того, и. о. начальника Управления образования Светлана Захарова напомнила, что в декабре 2019 года был принят закон о зачислении братьев и сестер в одну школу.

Ранее сообщалось, что две новые школы откроют свои двери в Казани к следующему учебному году.

