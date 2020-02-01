Ученые узнали, что резкие колебания погоды повышают риск гриппа

Китайские и американские ученые выяснили, что резкие колебания погоды увеличивают риск возникновения эпидемии гриппа.

Эксперты проанализировали исторические данные по четырем странам — США, Китаю, Италии и Франции, и обнаружили, что сезонные эпидемии гриппа в этих странах усиливаются при резких колебаниях погоды, имеющих место в осенние месяцы.

По их мнению, такая картина является типичной для всех густонаселенных районов средних широт Северного полушария.

«Исторические данные о гриппе из разных частей мира показали, что распространение эпидемии гриппа более тесно связано с резкой изменчивостью погоды, а это означает, что ослабленная иммунная система человека, вызванная быстро меняющейся погодой, делает его более восприимчивым к вирусу гриппа», — сообщает результаты исследования Environmental Research Letters.

Кроме того, исследователи обращают внимание на то, что быстрые и резкие погодные колебания и смещение сезонности, наблюдаемые в самых разных частях планеты, — последствия глобальных климатических изменений.