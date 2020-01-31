Институт культуры, филармония, школы и дома в Приволжском районе Казани на сутки останутся без воды

В воскресенье, 2 февраля, в Приволжском районе Казани почти на сутки отключат воду.

Это связано с ремонтными работами на сетях водопровода.

Так, с 9.00 2 февраля до 6.00 3 февраля отключение затронет ряд домов по ул.Бутырская 1а, 3, 3а, 5, 5б, 7, ул.Даурская, 14, 16в,16г, 16д, 18, 18/1, Оренбургский тракт, 2/133, 3 (институт культуры), 4 (школа №136), 4а, 4б, 5, 5, корпус 1, 5 а, 5б, 5в, 5д, 5/4, 5/5, 5/6, 6, 6, корпус 1, 8, 8, корпус с 1 по 11, 8а, 8б, 8в, 8г, 8б, корпус 1, 8, павильоны с 1 по 4, 8/1, 8/2, 8/3, 10, корпус 1, 11 (клуб «Динамо»), 12, 14, 16, 18, 20 (гостиница), 20а, 20б, 20 в, 20а, корпус 1, 22в, 22б, 23, 23а, 23, корпус 1, 24 (гостиница), а также во всех домах по ул.2-ой Военный городок и в садовом некоммерческом товариществе «Садовод».

Также в это же время планируется понижение давления воды по адресам: ул.2-я Газовая, 1, 14, ул.Агрономическая, 2/9, 4, 6, 14 (детский дом), 16, 18, 20, ул.Даурская, 2, 4, 4а, 8а, 10, 12, 12а, 12а, корпуса 1 и 2, 14а, 16, 16а, 16б (энергетический колледж), ул.Назарбаева, 9/2, 13,15, 21/64, 27, 27б, 27, корпус 1, 29/111, 31, Оренбургский тракт, 2, 10 (КФУ), 10а, ул.Павлюхина, 73 (филармония), 73а, 75, 85, 87, 89, 95, 97, 97а, 99, 100, 101, 102, 102а, 103, 104, 104а, 104б, 106, 106б, 108, 108а, 108б, 110, 110а, 110Б, 110в, 112, 112, корпус 1 (гостиница), 114, 114, корпус 2, 116, 118, 118, корпус 1,120, 122, ул.Спартаковская, 82, 84, 84, корпус 1, 111/29, 113, 115, 115, корпуса 1 и 2, 119/25, 121 (детский сад №160), 123, 125, 141, ул.Шаляпина, 7, 8/16, 12, 14/83, 19/82, 20 (поликлиника РКПД), 25/119, 28, 30 (образовательный центр), 35а, 39, 41, 41а, 43 (школа №5), 45, а также во всех домах по улицам Газовая, Ипподромная и Качалова.